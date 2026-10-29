SELGUS MAJAS | Politsei ei leidnud freesasfaldi juhtumis kuritegu

Kriminaalmenetlus algatati Hiiumaa vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe avalduse alusel. Kahtlused puudutasid Käina vana kardiraja alalt eemaldatud freesasfalti, mille hoiustamise ja kasutamise asjaolud tekitasid revisjonikomisjonis küsimusi.
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