Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi andmetel oli oktoobri keskmine õhutemperatuur Kassaris 10,2 kraadi, Heltermaal 10,6 ja Ristnas 11,2 kraadi. Ristna pikaajaline oktoobrikuu norm on 8,3 kraadi. Ristna mõõtmisajaloo kõige soojem oktoober oli 1961. aasta 11,3 kraadiga ning kolmandal kohal on 1967. aasta 11,0 kraadiga.
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REKORDI LÄHEDAL | Ristnas oli mõõtmisajaloo soojuselt teine oktoober
Tänavune oktoober oli Hiiumaal tavapärasest märksa soojem. Ristna ilmajaama pikaajalises andmereas oli oktoober soojuselt teisel kohal, jäädes rekordile alla vaid 0,1 kraadiga.
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