AASTA ÕPPIJA LUGU | Martina vahetas vallamaja politseimaja vastu

Martina on jõudnud kaheksa Hiiumaal elatud aasta jooksul töötada mitmes ametis ja kaks korda töö kõrvalt koolis käia.
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