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AASTA ÕPPIJA LUGU | Martina vahetas vallamaja politseimaja vastu

Tänavu Hiiumaa aasta õppija tiitli pälvinud Martina Martinson-Nigu leidis oma tänase töö üsna juhuslikult, kuid tundis kohe, et tahab seda teha.
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Martina Martinson Nigu. | Foto: Arabella Valtin

Martina on jõudnud kaheksa Hiiumaal elatud aasta jooksul töötada mitmes ametis ja kaks korda töö kõrvalt koolis käia.

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