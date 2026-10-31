NÄHTAMATU OHT | Vingugaas pani ohtu pererahva ja külaliste elud

Ööl vastu laupäeva teatati häirekeskusele, et kaks inimest tunnevad ennast väga halvasti ning kahtlustavad vingumürgitust. Selgus, et õhtul oli köetud ahju, millest tuppa imbunud vingugaas põhjustas tugeva mürgistuse. Vingugaasiandur, mis oleks õhus levivast mürgisest gaasist varem teada andnud, ei olnud töökorras.