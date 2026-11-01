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ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Pireti paradiis algab poolel mereteel Hiiumaale

Hiiumaalt 15-aastaselt maailma avastama läinud Piret Karus on elanud viies riigis. Kuigi viimased 15 aastat on tema kodu olnud peamiselt Tallinnas, jääb Hiiumaa talle alati üheks koduks.
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Viimased suved on Piret veetnud peamiselt Hiiumaal, kus elavad tema vanemad, vend, sugulased ja sõbrad. | Erakogu

Piret ütleb, et tema jaoks algab paradiis juba kusagil poolel teel praamiga Hiiumaale. Selleks ajaks hakkab argipäev tasapisi selja taha jääma ja tekib tunne, et ta on teel koju.

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