Piret ütleb, et tema jaoks algab paradiis juba kusagil poolel teel praamiga Hiiumaale. Selleks ajaks hakkab argipäev tasapisi selja taha jääma ja tekib tunne, et ta on teel koju.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Pireti paradiis algab poolel mereteel Hiiumaale
Hiiumaalt 15-aastaselt maailma avastama läinud Piret Karus on elanud viies riigis. Kuigi viimased 15 aastat on tema kodu olnud peamiselt Tallinnas, jääb Hiiumaa talle alati üheks koduks.
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