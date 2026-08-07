Vesirott ehk mügri on roti suurune hamstri sugulane, mis tähendab, et ta närib meelsasti taimi ja taimejuuri. Tema eluiga on kuni neli aastat. Peamine probleem on aga sigimine, sest loom on väga viljakas. Märtsist oktoobrini jõuab emasloom sünnitada kaks kuni kolm pesakonda, igas kaks kuni kümme poega.
ROHENÄPP
AIAPIDAJAD HÄDAS | Vesirott teeb elu põrguks
Viimasel ajal on aiapidajad hakanud kurtma vesirottide rohkuse üle. Need söövad saagi ja isegi viljapuude juuri, songivad peenramaa üles ning on üldse ebameeldivad. Mõnel juhul on nad isegi majja tunginud.
Viimased kuulutused
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Veel lugemist:
ARVAMUS
Ma ei kutsu taaskasutusega tegelevaid poode kaltsukateks, sest kalts on kulunud, katki läinud või määrdunud riidetükk, mida kasutatakse peamiselt koristamiseks.
SUVI
Kui sulgeme silmad, avaneb meile maailm, mida igapäevases kiiruses sageli ei märkagi.
KODU LUGU
Augusti lõpus avab Jõerannas uksed eksklusiivne majutus- ja puhkekompleks Paula Forest Harbour. Üks hoonetest on ümber tehtud vanast kalalaevast.