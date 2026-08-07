AIAPIDAJAD HÄDAS | Vesirott teeb elu põrguks

Vesirott ehk mügri on roti suurune hamstri sugulane, mis tähendab, et ta närib meelsasti taimi ja taimejuuri. Tema eluiga on kuni neli aastat. Peamine probleem on aga sigimine, sest loom on väga viljakas. Märtsist oktoobrini jõuab emasloom sünnitada kaks kuni kolm pesakonda, igas kaks kuni kümme poega.