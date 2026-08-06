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PAREM ÜHENDUS | Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku

Valitsus otsustas täna algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale, 110 kV pingetasemele.

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Hiiumaa 110 kv elektriühenduse planeeringuala. | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Planeering algatatakse Hiiumaa elektriühenduse arendamiseks, eelkõige selleks, et tagada piirkonna varustuskindlus ning muuta võrk töökindlamaks ja tulevikuvajadustele vastavaks.

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