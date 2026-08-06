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KÖIK JÜTUD | Peaminister Kristen Michal: Elu pidi ka väljaspool poliitikat olemas olema

Hiiumaa kodukohvikute päeval peetud Hiiu Lehe ja Baabade ühiskohvikus käis külas peaminister Kristen Michal, kellega sai räägitud jütte elust enesest, mitte ainult poliitikast.
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Peaminister Kristen Michal Hiiu Lehe vaimutoidu kohvikus. | Foto: Arabella Valtin

Jütuks tuli:

  • kas peaminister saab puhata?
  • mis kala püüti Orjakust?
  • kelle pere laps Michal on?
  • kuidas kohvikus valitsust üritati kokku panna?
  • keda näeks tema presidendina?

Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.

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