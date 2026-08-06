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SUVI

KUHU MINNA | Tuule tarkus ja rõõm Sõru muuseumis

Sel laupäeval, 8. augustil toimub kl 12–16 Sõru muuseumis ja muuseumitagusel muruplatsil Tuulepäev.
Sõru muuseumimaja. | Erakogu

Öeldakse, et tuul toob ja tuul viib, oodatakse nii tuult kui tuulevaikust… oot, mis asi see tuul üldse on, kust tuleb ning mida sellega teha saab?

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