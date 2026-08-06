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KÖIK JÜTUD | Helgi Põllo: Väikeses muuseumis saab teha suuri asju

Hiiumaa kodukohvikute päeval peetud Hiiu Lehe ja Baabade ühiskohvikus tegime jüttu ajaloolase Helgi Põlloga, kes pärast 47 aastat muuseumis töötamist läks juuli lõpus pensionile.
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Hiiumaa kodukohvikute päevad. Helgi Põllo rääkis Hiiu Lehe ja Baabade kohvikus köik jütud ära. | Foto: Arabella Valtin

Jütuks tuli:

  • mida Helgi 47 aastat tegi?
  • kas Hiiumaa on aastatega suuremaks muutunud?
  • kuidas on muuseumitöö ajas muutunud?
  • miks sai Kärdlast kohvilähkrite linn?
  • kuhu edasi?

Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.

 

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