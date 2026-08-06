KÖIK JÜTUD | Helgi Põllo: Väikeses muuseumis saab teha suuri asju

Jütuks tuli:
- mida Helgi 47 aastat tegi?
- kas Hiiumaa on aastatega suuremaks muutunud?
- kuidas on muuseumitöö ajas muutunud?
- miks sai Kärdlast kohvilähkrite linn?
- kuhu edasi?
Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiumaa kodukohvikute päeval peetud Hiiu Lehe ja Baabade ühiskohvikus tegime jüttu ajaloolase Helgi Põlloga, kes pärast 47 aastat muuseumis töötamist läks juuli lõpus pensionile.
Jütuks tuli:
Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, postkaarte, nõusid, münte jne.
Tel 5829 9810
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Tänan sõbraliku abi eest Olerexis tühjaks lastud rehvi täitmisel Kärdla Rehvideboxi!
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus.
Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30.
Ootame rohket osavõttu!
Politsei sai eile õhtul kell 20.21 teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese.
Suviti mööduvad Katrin Visnapuu päevad sageli Sõru sadamas. Vaadates päikese käes sädeleva veega sadamabasseini, kus on lõppemas laste purjetamistrenn, ütleb ta, et mere lähedus...
Laupäeva hommikul pildistas Margit Kääramees Orjaku sadamas vesipüksi, mida oli näha Soela väinas, suunaga Saaremaa poole. Sotsiaalmeedias jagas sünoptik Kairo Kiitsak ka fotot, mis...