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INTERVJUU

INTERVJUU | Kristen Michal on proovinud kohvikus valitsust kokku panna

Eesti peaminister Kristen Michal väisas kodukohvikute päeval Hiiu Lehe ja Baabade ühist kohvikut, kus rääkis vestluses oma juurtest, identiteedist kuni anekdootliku looni, kui keeruline on olnud kohvikus valitsust kokku panna.

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Peaminister Kristen Michal Hiiu Lehe vaimutoidu kohvikus. | Foto: Arabella Valtin

Kas peaminister puhkab?

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