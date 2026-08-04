SELGUSID MEISTRID | Siga 1092 tuli Hiiumaa meistriks

Meistriks tulnud Siga 1092 koosseisu kuulusid Alo Altement, Robert Lilleõis, Roland Lilleõis ja Kristjan Kuuse. Hõbemedalid võitsid Raido Randmaa, Rain Randmaa, Tiit Talumaa ja Ants Norak (Vartsman). Pronksmedalid said Julius Kastein, Hugo Kastein, Kristofer Tootmaa ja Jesper Kalmus (KK Askus).