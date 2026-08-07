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SUVI

KUHU MINNA | Päikeseloojangu gongiõhtud – teekond sisemise vaikuseni

Kui sulgeme silmad, avaneb meile maailm, mida igapäevases kiiruses sageli ei märkagi.

Päikeseloojangu Gongirännak David Lepaga Tuuletornis. | Erakogu

Seal ei juhi enam tähelepanu telefon, ekraan ega ümbritsev sagimine, vaid heli, vibratsioon ja vaikus nende vahel. Just selles ruumis hakkab meie teadvus loomulikult rahunema. Mõtted, mis on terve päeva või vahel isegi terve nädala peas ringi keerelnud, kaotavad tasapisi oma jõu ning nende asemele tekib ruum kuulata midagi palju sügavamat.

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