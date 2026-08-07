KUHU MINNA | Päikeseloojangu gongiõhtud – teekond sisemise vaikuseni

Seal ei juhi enam tähelepanu telefon, ekraan ega ümbritsev sagimine, vaid heli, vibratsioon ja vaikus nende vahel. Just selles ruumis hakkab meie teadvus loomulikult rahunema. Mõtted, mis on terve päeva või vahel isegi terve nädala peas ringi keerelnud, kaotavad tasapisi oma jõu ning nende asemele tekib ruum kuulata midagi palju sügavamat.