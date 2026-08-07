Jälgi meid
Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

ARVAMUS

TAASKASUTUS | Kunst, mis hoiab elu

Ma ei kutsu taaskasutusega tegelevaid poode kaltsukateks, sest kalts on kulunud, katki läinud või määrdunud riidetükk, mida kasutatakse peamiselt koristamiseks.
Ewa-Kaisa Soostri näituse avamisel Käinas. | | Kaja Hiis-Rinne

Me kõik kulume ja keegi meist ei taha saada kaltsuks.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Uus maailmareis tuleb ratastel

Uus maailmareis tuleb ratastel

2 tundi ago

SUVI

KUHU MINNA | Päikeseloojangu gongiõhtud – teekond sisemise vaikuseni

Kui sulgeme silmad, avaneb meile maailm, mida igapäevases kiiruses sageli ei märkagi.

2 tundi ago

KODU LUGU

LAEVAST HOTELL | Nagu laevas, nõnda ka maa peal

Augusti lõpus avab Jõerannas uksed eksklusiivne majutus- ja puhkekompleks Paula Forest Harbour. Üks hoonetest on ümber tehtud vanast kalalaevast.

2 tundi ago

ROHENÄPP

AIAPIDAJAD HÄDAS | Vesirott teeb elu põrguks

Viimasel ajal on aiapidajad hakanud kurtma vesirottide rohkuse üle. Need söövad saagi ja isegi viljapuude juuri, songivad peenramaa üles ning on üldse ebameeldivad. Mõnel...

2 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×