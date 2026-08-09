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KIRI SAARELT

KIRI TONDISAARELT | Peremeheta tontidele kohane väikesaar

Erinevalt moekast laulusalmist meie reisiplaanid hoopi ei saanudki: meil oli olemas terve praamipilet ja sõit läks Tondisaare poole lahti.

Praam Tondisaarele. | Erakogu

Küll aga löödi meie reisiseltskond pooleks – pooled said sõita ühe praamiga ja teised teisega. Esimese poole viskasime bussist Limnoloogiajaama juures maha. Saare jutust korraks kõrvale põigates julgustan kõiki Järvemuuseumi külastama ja seda igas vanuses – teil saab olema üks ütlemata meeldejääv üritus. Aga tagasi Tondisaare juurde. Seega asusid esimesed meist saunpraamiga saare poole teele. Ja meie, see teine pool, kihutas bussiga edasi ning asus teele tükk maad lõunapoolsemast sadamast. 

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