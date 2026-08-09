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GALERIID

SUUR GALERII | Ligi 300 võrkpallurit võtsid Hiiumaa võrkpalliturniiril mõõtu

Laupäeval kogunesid võrkpallurid Kärdla staadionil, et maha pidada traditsiooniline 69. võrkpalliturniir.
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Hiidlane Markus Uuskari sai parima meesmängija tiitli. | Foto: Arabella Valtin

Meestest napsas pingelises finaalmängus võidu Delfi tiim, teise koha sai Määrde tiim. Kolmanda koha Märjamaa. Väikekarika võistluses võidutses Bianka Timber.

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