Jälgi meid
Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

PÄÄSTE

ÕNNELIK ÕNNETUS | Päästjad aitasid kitsetalle kaevust välja

Kaks päeva tühjas kaevus kinni olnud metslooma said päästjad kiiresti kätte.
Avatar photo
Paoma külas kaevu kukkunud kitsetalle aitasid päästjad vabadusse | Foto Päästeamet

Laupäeval, 8. augustil kell 12.59 said päästjad väljakutse Poama külasse, kus aiatagusesse vanasse kaevu oli kukkunud väike metskitsetall.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

GALERIID

SUUR GALERII | Ligi 300 võrkpallurit võtsid Hiiumaa võrkpalliturniiril mõõtu

Laupäeval kogunesid võrkpallurid Kärdla staadionil, et maha pidada traditsiooniline 69. võrkpalliturniir.

23 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI TONDISAARELT | Peremeheta tontidele kohane väikesaar

Erinevalt moekast laulusalmist meie reisiplaanid hoopi ei saanudki: meil oli olemas terve praamipilet ja sõit läks Tondisaare poole lahti.

1 päev ago

UUDISED

HARJUTUSVAHEND | Hiiumaal rannast leitud esemega harjutati õhusihtmärgi hävitamist (lisatud Kaitseväe kommentaar)

Politsei sai eile õhtul kell 20.21 teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese.

2 päeva ago

PERSOON

MEREL OLEMISE RÕÕM | Katrin Visnapuu: Elu teeb enamasti paremaid plaane kui mina

Suviti mööduvad Katrin Visnapuu päevad sageli Sõru sadamas. Vaadates päikese käes sädeleva veega sadamabasseini, kus on lõppemas laste purjetamistrenn, ütleb ta, et mere lähedus...

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×