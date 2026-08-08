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PERSOON

MEREL OLEMISE RÕÕM | Katrin Visnapuu: Elu teeb enamasti paremaid plaane kui mina

Suviti mööduvad Katrin Visnapuu päevad sageli Sõru sadamas. Vaadates päikese käes sädeleva veega sadamabasseini, kus on lõppemas laste purjetamistrenn, ütleb ta, et mere lähedus annab talle avaruse tunde.

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Katrinile lihtsalt meeldib merel olla. | Foto: Eike Meresmaa

Enda sõnul ei ole Katrin Visnapuu kunagi oma elu pikkade plaanide järgi sättinud. Tal on küll eesmärgid, mille poole liikuda, aga suuri plaane ei tee. Mitmed tema elu tähtsamad pöörded on saanud alguse ootamatutest võimalustest. “Aga ma olen olnud valmis need juhused vastu võtma,” ütleb ta.

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