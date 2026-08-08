MEREL OLEMISE RÕÕM | Katrin Visnapuu: Elu teeb enamasti paremaid plaane kui mina

Enda sõnul ei ole Katrin Visnapuu kunagi oma elu pikkade plaanide järgi sättinud. Tal on küll eesmärgid, mille poole liikuda, aga suuri plaane ei tee. Mitmed tema elu tähtsamad pöörded on saanud alguse ootamatutest võimalustest. “Aga ma olen olnud valmis need juhused vastu võtma,” ütleb ta.