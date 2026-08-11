PAKKUS KÄRAKAT | Alaealistele alkoholi pakkunu astus kohtu ette

Helen Uldrich prokuratuuri avalike suhete talitusest ütles, et süüdistuse järgi pakkus Kurg teadlikult alla 18-aastastele noortele alkohoolseid jooke, mida alaealised ka tarbisid. Juhtumid leidsid süüdistuse kohaselt aset nii Kärdlas Hausma ranna piirkonnas kui ka Kärdlas asuvas söögikohas.
Viimased kuulutused
Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, postkaarte, nõusid, münte jne.
Tel 5829 9810
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Veel lugemist:
SPORT
Augusti alguses peeti Tallinnas 26. Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes, kus Hiiumaa Kabeklubi sportlastest saavutas kõrgeima, 5.koha, Teili Unt kiirkabes kuni 26 aastaste neidude...
UUDISED
Sadama tänaval asuv õpilaskodu, kus elasid nii Kärdla Kooli kui ka Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased, lõpetas teenuse pakkumise, sest õpilaste arvu vähenemise tõttu ei jätkunud...
POLITSEI
Lõppenud nädalal andsid politseitöös tooni kiiruseületajad. Suurim kiiruseületaja oli algaja juht, kelle juhitava sõiduki kiiruseks mõõdeti 60 km/h enam, kui lubatud. Kõikide kiiruseületajate suhtes...