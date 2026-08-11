PAKKUS KÄRAKAT | Alaealistele alkoholi pakkunu astus kohtu ette

Helen Uldrich prokuratuuri avalike suhete talitusest ütles, et süüdistuse järgi pakkus Kurg teadlikult alla 18-aastastele noortele alkohoolseid jooke, mida alaealised ka tarbisid. Juhtumid leidsid süüdistuse kohaselt aset nii Kärdlas Hausma ranna piirkonnas kui ka Kärdlas asuvas söögikohas.