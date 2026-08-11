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UUDISED

PAKKUS KÄRAKAT | Alaealistele alkoholi pakkunu astus kohtu ette

Kärdla kohtumajas algas protsess Andres Kure üle, kes esitatud süüdistuse järgi kallutas 2025. aasta juunis ja juulis mitmel korral alaealisi tarvitama alkoholi.
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Andres Kure pakkus süüdistuse kohaselt alaealistele alkoholi nii Kärdlas Hausma ranna piirkonnas kui ka Kärdlas asuvas söögikohas. | Foto: Raul Vinni

Helen Uldrich prokuratuuri avalike suhete talitusest ütles, et süüdistuse järgi pakkus Kurg teadlikult alla 18-aastastele noortele alkohoolseid jooke, mida alaealised ka tarbisid. Juhtumid leidsid süüdistuse kohaselt aset nii Kärdlas Hausma ranna piirkonnas kui ka Kärdlas asuvas söögikohas.

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