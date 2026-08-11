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SPORT

ÕED ESIKÜMNES | Hiiumaa kabetajad võistlesid EM-l

Augusti alguses peeti Tallinnas 26. Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes, kus Hiiumaa Kabeklubi sportlastest saavutas kõrgeima, 5.koha, Teili Unt kiirkabes kuni 26 aastaste neidude vanuseklassis.
Teili Unt teenis Euroopa noorte meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes 5. koha. | Foto: Kadi Kiiver

Sellega oli ta sel alal ühtlasi parim Eesti kabetaja.Välkkabes saavutasid õed Triin Unt ja Teili Unt võrdse punktiskooriga 7. koha. Kätlin Mast teenis põhiturniiril juunioride vanuseklassis 12. koha.

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