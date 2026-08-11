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UUDISED

LÄKS KULUKAKS | Kärdla õpilaskodu lõpetas tegevuse

Sadama tänaval asuv õpilaskodu, kus elasid nii Kärdla Kooli kui ka Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased, lõpetas teenuse pakkumise, sest õpilaste arvu vähenemise tõttu ei jätkunud koolil vajalikul kujul teenuse osutamiseks raha.

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Õpilaskodu teenuseid Sadama tänava hoones enam ei pakuta. | Foto: Raul Vinni

Õpilaskodu õpilaste arv on viimastel aastatel tugevasti langenud ning koos sellega on vähenenud kohatasudest saadav tulu ja riiklik toetus. Samal ajal on kasvanud õpilaskodu kasvatajate töötasu.

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