Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 698 sündi, neist 323 tüdrukut ja 375 poissi. Möödunud aasta mais oli sünni registreerimisi 784.
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SÜNNID HIIUMAAL | Mais registreeriti viis sündi
Mais registreeriti Hiiumaal viis lapse sünd. Aasta algusest on Hiiumaal sündinud kokku 26 last – jaanuaris neli, veebruaris kuus, märtsis seitse, aprillis neli ja mais viis last. Möödunud aasta mais registreeriti Hiiumaal vaid kolm sündi.
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