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TULETOOJAD | Võidutule toovad Kaitseliidu noored

Raplast toovad võidutule Hiiumaale Pühalepa rühma kodutütar Carolyn Roos ning Käina rühma noorkotkas Rogert Berkman.
Carolyn Roos ja Rogert Berkman lähevad võidutuld tooma Raplast. | Foto: Merje Reismaa

Kaitseliit tähistab võidupüha paraadiga Raplas, kus vabariigi president annab võidutule üle oma malevates ja ringkondades silma paistnud kodutütardele ja noorkotkastele, kes viivad selle edasi oma kodumaakondadesse. 

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