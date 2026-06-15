TULETOOJAD | Võidutule toovad Kaitseliidu noored

Kaitseliit tähistab võidupüha paraadiga Raplas, kus vabariigi president annab võidutule üle oma malevates ja ringkondades silma paistnud kodutütardele ja noorkotkastele, kes viivad selle edasi oma kodumaakondadesse.
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PILTUUDIS
Kärdla lähedal Linnumäel laiuvad OÜ HiiuMari maasikapõllud, mille eest hoolitsevad Maris ja Sven Kriggulson. Tänavune maasikahooaeg on alanud ning esimesed kohalikud marjad on juba...
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädala jooksul 24 korrarikkumise teate lahendamisega. Alustati 11 väärteomenetlust ja politsei käis 11 väljakutsel.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Viscosa Kultuuritehase loovjuht Meeli Seermaa otsustas Hiiumaal elamise unistuse täitmiseks käiku lasta pensionisamba.
GALERIID
Leinapäeva eel toimunud mälestusüritusel meenutati Lehtma sadamas Hiiumaalt küüditatud inimesi.