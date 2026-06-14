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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Meeli täitis oma helesinise unistuse

Viscosa Kultuuritehase loovjuht Meeli Seermaa otsustas Hiiumaal elamise unistuse täitmiseks käiku lasta pensionisamba.
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Meeli (vasakul) tütre Kleeriga oma helesinist unistust täitmas. | Erakogu

Vanaisapoolsete juurte kaudu Hiiumaaga seotud Meeli esimene mälestus saarest on lõputu suvi. Lapsepõlves käidi vanavanematega vanatädil külas.

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