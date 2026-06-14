SATTUMISE LUGU | Meeli täitis oma helesinise unistuse

Vanaisapoolsete juurte kaudu Hiiumaaga seotud Meeli esimene mälestus saarest on lõputu suvi. Lapsepõlves käidi vanavanematega vanatädil külas.
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GALERIID
Leinapäeva eel toimunud mälestusüritusel meenutati Lehtma sadamas Hiiumaalt küüditatud inimesi.
LOODUS
Tänavuse aasta orhideeks valitud pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis) on meie käpaliste seas üks erandlik tegelane.
PERSOON
Valge seeliku lehvides läheneb Milvi Tikka hoogsal sammul meie kohtumispaika ja särava naeratuse saatel hõikab juba kaugelt tervituse. Iial ei ütleks, et sellel daamil...
ROHENÄPP
Aednik Triin Lukase sõnul on ükskõik missuguste suvelillede hooldus väga lihtne. Tuleb vaid silm peal hoida.