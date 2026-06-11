Õppus sai alguse suure tossupilvega lennujaama tagumises osas, mis tekitas terminalis viibinud inimeste seas ärevust. Stsenaariumi kohaselt ootasid nad kell 10 Tallinnast saabuvat lendu, kui märkasid suitsu ning said klienditeenindajalt esialgse info võimaliku lennuõnnetuse kohta. Teadmatus ja vastuoluline info põhjustasid paanika ning küsimusi oli palju – kus on lennuk, mis toimub ja kas kellegi viibis õnnetusse sattunud lennul.
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FOTOD JA VIDEO | Kärdla lennujaamas harjutati lennuõnnetusele reageerimist
Teisipäeval viidi Kärdla lennujaama territooriumil ja selle lähiümbruses läbi ulatuslik päästeõppus, mille käigus võis ajavahemikul kell 10–14 näha erinevaid üksusi koos tehnikaga. Tegemist oli kontrollitud õppusega, mis viidi läbi lendudevahelisel ajal.
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