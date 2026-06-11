FOTOD JA VIDEO | Kärdla lennujaamas harjutati lennuõnnetusele reageerimist

Õppus sai alguse suure tossupilvega lennujaama tagumises osas, mis tekitas terminalis viibinud inimeste seas ärevust. Stsenaariumi kohaselt ootasid nad kell 10 Tallinnast saabuvat lendu, kui märkasid suitsu ning said klienditeenindajalt esialgse info võimaliku lennuõnnetuse kohta. Teadmatus ja vastuoluline info põhjustasid paanika ning küsimusi oli palju – kus on lennuk, mis toimub ja kas kellegi viibis õnnetusse sattunud lennul.