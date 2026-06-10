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GALERIID

GALERII | Hiiumaa turismiasjalised said tunnustuse

Hiiumaa turismisuvi avati kolmapäeval Viscosa Kultuuritehases toimunud 5. Hiiumaa turismimessil, kus tunnustati ka Hiiumaa turismivaldkonna tegijaid.

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Tunnustati Hiiumaa turismitegijaid. | Foto: Eike Meresmaa

Ikka veel jäksab (isik, kes on pikalt Hiiumaa turismis tegutsenud) – Ly Johansen 

Komeedina taevasse (isik, kes kiiret lendu teinud) – Liisa Maksan

Hingelt molutaja ( isik, kes väärtustab viljakat mittemidagitegemist ja on sellega eeskujuks) – Heli Hahndorf

Saare raputaja (isik, kes tegutses ja üllatas) – Maria ja Margo Kingissepp

Kõhutäitja (isik, kes väärtustab/propageerib kohalikku toitu) – Ene ja Riho Reidma

Kindlal kursil (isik, kes liigub kindlalt oma suunal) – Raul ja Enn Randmaa

Mõnus magamine (isik, kelle majutuses on mõnus) – Kristine Oago

Särtsu täis (isik, kes oma energia ja mõtetega nakatanud) – Meeli Seermaa

Tark ei torma (isik, kes mõtleb kõik hoolega läbi, ei hakka kohe rapsima) – Jaana Lepamaa

Tõeline tuletorn (isik, kelle tegevus väärtustab saare pärandit) – Dan Lukas

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