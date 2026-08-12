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SPORT

MEDALID JAGATUD | Hiiumaa tennisemeistriteks tulid Plank ja Kibuspuu

Tänavustel meistrivõistlustel osales naiste turniiril seitse ja meeste konkurentsis 14 mängijat. Kaspar Kibuspuu kaitses seejuures mullu võidetud meistritiitlit.
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Hiiumaa MV naiste 2026 esikolmik. Paremalt Teele Talts, Birgit Plank ja Liisi Maar. | Foto: Hiiumaa tenniseklubi Facebook

Naiste meistritiitli otsustanud kohtumises alistas Birgit Plank Teele Taltsi 6 : 3, 6 : 2. Pronksmedali võitis Liisi Maar, kes oli kolmanda koha mängus Ülle Paasojast parem 6 : 4, 6 : 3.

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