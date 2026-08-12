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Kontsert “Saared” bänner päis 07.-14.08

SUVI

KUHU MINNA | Hiiumaa Lemmikloomapäev toob kokku loomad, inimesed ja head mõtted

15. augustil 2026 toimub heategevuslik kogupereüritus Hiiumaa Lemmikloomapäev, kuhu on oodatud kõik loomasõbrad, lemmikloomaomanikud, kohalikud elanikud ja Hiiumaa külalised.
Päeva üheks tähtsündmuseks on koertenäitus “Hiiumaa Vahvaim Koer”. | Foto: Arabella Valtin

Päeva jooksul saab uusi teadmisi koerte kasvatamise, hooldamise ja õpetamise kohta. Kohal on koerakasvataja, kes jagab praktilisi nõuandeid ning vastab külastajate küsimustele. Oma oskusi näitavad politseikoer ja inimeste otsimist õppiv koer – külastajad saavad näha, kuidas koerad koos oma juhtidega treenivad ja olulisteks ülesanneteks valmistuvad.

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