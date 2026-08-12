KUHU MINNA | Hiiumaa Lemmikloomapäev toob kokku loomad, inimesed ja head mõtted

Päeva jooksul saab uusi teadmisi koerte kasvatamise, hooldamise ja õpetamise kohta. Kohal on koerakasvataja, kes jagab praktilisi nõuandeid ning vastab külastajate küsimustele. Oma oskusi näitavad politseikoer ja inimeste otsimist õppiv koer – külastajad saavad näha, kuidas koerad koos oma juhtidega treenivad ja olulisteks ülesanneteks valmistuvad.