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Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

GALERIID

GALERII | Kõrgessaare sadam täitus Lestafesti meluga

08. augustil toimus Kõrgessaare sadamas traditsiooniline Lestafest. Suurt kalapidu on Kõrgessaares peetud juba alates 2011. aastast ning ka tänavu oli kohal palju hiidlasi ning külalisi väljastpoolt.
Suurt kalapidu on Kõrgessaares peetud juba alates 2011. aastast ning ka tänavu oli kohal palju hiidlasi ning külalisi väljastpoolt. | Foto: Elis Nurs

Eelmisel õhtul merele võrgud viinud 9 võistkonda võtsid värskelt merelt naasnuna mõõtu ja päästsid publiku silme all lestad võrkudest.

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