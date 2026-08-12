Eelmisel õhtul merele võrgud viinud 9 võistkonda võtsid värskelt merelt naasnuna mõõtu ja päästsid publiku silme all lestad võrkudest.
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GALERII | Kõrgessaare sadam täitus Lestafesti meluga
08. augustil toimus Kõrgessaare sadamas traditsiooniline Lestafest. Suurt kalapidu on Kõrgessaares peetud juba alates 2011. aastast ning ka tänavu oli kohal palju hiidlasi ning külalisi väljastpoolt.
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