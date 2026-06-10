VALLA ARENGUKAVA | Tühi jutt ja õõnsad sõnad

Hiiumaa valla 64 lehekülge pikk arengukava 2035+ loetleb mitmeid printsiipe, mida järgitakse Hiiumaa tuleviku kujundamisel.
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa turismisuvi avati kolmapäeval Viscosa Kultuuritehases toimunud 5. Hiiumaa turismimessil, kus tunnustati ka Hiiumaa turismivaldkonna tegijaid.
SPORT
Neljapäeval algav jalgpalli MM on iga vutifänni maiuspala, mida kahjuks antakse vaid nelja aasta tagant. Samas jääb iga turniiriga mälestus, mille järgi saab kasvõi...
GALERIID
Kärdla sadamas asuvas ajaloolises Villalaos käivad veel viimased ponnistused, et juba juunis võõrustada näiteks Hiiumaa Gümnaasiumi lõpuaktust ja vilistlaste kokkutulekut.