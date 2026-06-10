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ARVAMUS

VALLA ARENGUKAVA | Tühi jutt ja õõnsad sõnad

Vaatamata sellele, et Hiiumaa valla erinevad arengudokumendid rõhutavad põlisväärtuste kaitset, lubab vallavõim Kärdlas, Pargi 3 asuva vabrikuametnike elamu lammutada.
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Ain Tähiste. | Foto: Eike Meresmaa

Hiiumaa valla 64 lehekülge pikk arengukava 2035+ loetleb mitmeid printsiipe, mida järgitakse Hiiumaa tuleviku kujundamisel. 

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