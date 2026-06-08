SUURÕPPUS ILVES | Kärdla lennujaam mängib läbi lennuõnnetuse

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10. juunil ajavahemikul kell 10-14.00 võib Kärdla lennujaama lähedal ja territooriumil näha erinevaid reageerivaid üksuseid koos tehnikaga (politsei ja pääste) ning õhus droone, lisaks suitsu ja tuld. Tegemist on kontrollitud õppusega, mis toimub lendude vahelisel ajal. See tähendab, et õppus ei mõjuta lennuliiklust ning lennud toimuvad vastavalt tavapärasele graafikule.

Samal ajal toimub Hiiumaa Spordikeskuses evakuatsioonikoha avamise õppus. Seetõttu on 10.–11. juunil spordikeskuses tavapärasest rohkem tegevust ning liikumas on õppusel osalejad.

Hiiumaa Spordikeskus jääb külastajatele avatuks, kuid palume arvestada, et hoones võib esineda tavapärasest erinev korraldus ning külastajaid ja osalejaid on rohkem kui tavaliselt.

Õppust juhib kriisispetsialist Niels-Peter Rattiste.