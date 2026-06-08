Jälgi meid
Haapsalu KHK bänner 28.05-4.06

UUDISED

SUURÕPPUS ILVES | Kärdla lennujaam mängib läbi lennuõnnetuse

Suurõppuse Ilves raames toimuvad 10. juunil Kärdla lennujaamas ja Hiiumaa Spordikeskuses õppused ning üleriigiliselt testitakse ohuteavitussüsteemi EE-ALARM.
Avatar photo
Kärdla lennujaam. | Foto: Arabella Valtin
Kuula artiklit

10. juunil ajavahemikul kell 10-14.00 võib Kärdla lennujaama lähedal ja territooriumil näha erinevaid reageerivaid üksuseid koos tehnikaga (politsei ja pääste) ning õhus droone, lisaks suitsu ja tuld. Tegemist on kontrollitud õppusega, mis toimub lendude vahelisel ajal. See tähendab, et õppus ei mõjuta lennuliiklust ning lennud toimuvad vastavalt tavapärasele graafikule.

Samal ajal toimub Hiiumaa Spordikeskuses evakuatsioonikoha avamise õppus. Seetõttu on 10.–11. juunil spordikeskuses tavapärasest rohkem tegevust ning liikumas on õppusel osalejad.

Hiiumaa Spordikeskus jääb külastajatele avatuks, kuid palume arvestada, et hoones võib esineda tavapärasest erinev korraldus ning külastajaid ja osalejaid on rohkem kui tavaliselt.

Õppust juhib kriisispetsialist Niels-Peter Rattiste.

Lisaks toimub 10. juunil EE-ALARMI tavapärane testimine ning Kärdlas on kuulda sireene. 

Ohuteavitussüsteemi üleriigiline test toimub 10. juunil kell 15.00–15.10, mil käivitatakse sireenivõrgustik, saadetakse äpiteavitusi ja näidatakse ERR kanalites ribateksti. Mõni tund enne testi saadab päästeamet SMSiga ka meeldetuletuse. Testimise päeval soovitab Päästeamet võtta igaühel kolm minutit selleks, et mõelda ja harjutada läbi, kuidas erinevate kriiside puhul käituda.

Üleriigiline ohuteavituse test toimub sel aastal veel ka 14. oktoobril.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Heltermaa lähistel tabati joobes väikelaevajuht

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 49 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati 22 väärteomenetlust ning patrull sai 17 väljakutset. Üks inimene vajas kainenemist järelevalve...

1 tund ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Merereis ehtsal purjelaeval

Merereis ehtsal purjelaeval

24 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI VIRTSU POOLSAARELT | Kesselaiule ei saanudki

Teate ju küll praegu kuulsat Nublu laulu, kus Virtsu kassas sai reisiplaan hoobi ning kuna terveks praamipiletiks polnud raha, siis saarde ei saanudki ja...

24 tundi ago

PILTUUDIS

AUTO KRAAVIS | Saksa turist sõitis Kärdlas kraavi

5. juunil kell 13.33 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Kärdlas, et Heltermaa maantee ja Padu-Alato tee ristmikul on kraavi sõitnud sõiduauto Porsche Cayenne E-Hybrid.

3 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×