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SPORT

EDUKAS VÕISTLUS | Jorgen Kuivonen võitis Lohusalus RS Aero 5 klassis esikoha

Hiiu Purjelaeva Seltsi noorpurjetaja Jorgen Kuivonen saavutas nädalavahetusel Lohusalus peetud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel RS Aero 5 klassis esikoha.

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Jorgen Kuivonen saavutas esikoha. | Foto: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit

Kolme päeva jooksul tuli võistlejatel hakkama saada väga erinevate ilmaoludega. Kuivoneni sõnul ei vastanud tegelikud olud päris sellele, mida enne võistlust prognoositi.

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