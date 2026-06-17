EDUKAS VÕISTLUS | Jorgen Kuivonen võitis Lohusalus RS Aero 5 klassis esikoha

Kolme päeva jooksul tuli võistlejatel hakkama saada väga erinevate ilmaoludega. Kuivoneni sõnul ei vastanud tegelikud olud päris sellele, mida enne võistlust prognoositi.
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DIGILEHT
Järgmine Hiiu Leht ilmub reedel, 26. juunil. 21.06 kell 11.24 algab suvi. Heisakem lipud 23.06 võidupühal ja 24.06 jaanipäeval.
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas viibis teisipäeval Hiiumaal, et tänada inimesi, kes on kaasa aidanud Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli ühendamisel HIIG+ nime kandvaks...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm saab olema vaheldusrikas. Läheb küll veidi soojemaks, kuid aeg-ajalt on siiski ka vihma oodata. Jaanipühad on praegustel andmetel suuremalt jaolt...