AVATI TÄNUPINK | Tiit Madalvee sai nimelise pingi

Vihmasajune päev tegi ürituse eel ärevaks, kuid vahetult enne tseremoonia algust ilm selgines ning ligi poolsada inimest kogunesid austama meest, kelle töö on jätnud sügava jälje nii Hiiumaa spordiellu kui ka haridusse.
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Vahetult enne õppeaasta lõppu, 1.–5. juunil, käisid meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased põneval reisil Rootsis, mis algas Stockholmist ning viis meid ligi...