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MEILE KIRJUTATAKSE | Emmaste kooli õpilaste Rootsimaa-reis sai teoks

Vahetult enne õppeaasta lõppu, 1.–5. juunil, käisid meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased põneval reisil Rootsis, mis algas Stockholmist ning viis meid ligi 300 km kaugusel olevasse maalilisse Dalarna maakonda, mida peetakse ajalooliselt ja geograafiliselt “Rootsi südameks”. Lisaks silmaringi avardavate vaatamisväärsustega tutvumisele kohtusid meie õpilased kohalike koolide õpilastega ning sõlmisid uusi toredaid tutvusi.

Falu Gruva vasekaevanduse külastus oli paljudele õpilastele reisi meeldejäävaim mälestus. | Emaste Põhikool

Kui sügisel unistasime suurelt ja mõtlesime, et meie vanem kooliaste võiks minna nädalasele õppereisile Rootsi, siis tundus see vähemalt alguses üsna võimatu missioonina, sest vaatamata suurele soovile reisida Rootsimaale, kujunes reisi eelarve ikka üsna suureks. Rahalise toetuse saamiseks kirjutasid meie tublid õpetajad Karina Käär, Merje Kikas ja Katre Pruul projekte ja püüdsid leida toetajaid. 

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