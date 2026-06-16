MEILE KIRJUTATAKSE | Emmaste kooli õpilaste Rootsimaa-reis sai teoks

Kui sügisel unistasime suurelt ja mõtlesime, et meie vanem kooliaste võiks minna nädalasele õppereisile Rootsi, siis tundus see vähemalt alguses üsna võimatu missioonina, sest vaatamata suurele soovile reisida Rootsimaale, kujunes reisi eelarve ikka üsna suureks. Rahalise toetuse saamiseks kirjutasid meie tublid õpetajad Karina Käär, Merje Kikas ja Katre Pruul projekte ja püüdsid leida toetajaid.