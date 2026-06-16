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AEG MUUTUSTEKS | Tuuletorni sisu vajab nõukogu hinnangul uuendust

Elamuskeskus Tuuletorn nõukogu liikmed kaaluvad erinevaid võimalusi hoone sisuks, mis oleksid edukad vaba aja teenuste turul.

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Elamuskeskus Tuuletorn Käinas. | Foto: Kärolyn Kivistik

“On ju arusaadav, et kuueaastane Tuuletorn ei ole enam midagi uut, seega peab ka klientidele teistmoodi lähenema,” nentis Tuuletorni nõukogu esimees Aira Toss. “Kõigile nõukogu liikmetele on selge, et sellise vananeva ekspositsiooniga enam pikalt vaba aja teenuste turul edukas olla ei saa.”

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