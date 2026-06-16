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PARKIMINE | Kärdla lennujaamas tasulist parkimist lähiajal ei tule

Tallinna Lennujaam otsustas hiljuti Kuressaare lennujaamas muuta parkimise tasuliseks, kuna pikaks ajaks seisma jäetud autod tekitasid parkimiskohtade nappust. Sama mure üle on Hiiu Lehele kurtnud ka mitmed Kärdla lennujaama külastajad.

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Kärdla lennujaam. | Foto: Eike Meresmaa

Tallinna Lennujaama turunduse projektijuht Katrin Talvak märkis, et Kärdlas siiski tasuliseks muutmist lähiajal plaanis ei ole. 

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