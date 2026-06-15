Esimeste Hiiumaa maasikate kilohind
PILTUUDIS
HOOAEG AVATUD | Esimesed Hiiumaa maasikad jõudsid müügile
Kärdla lähedal Linnumäel laiuvad OÜ HiiuMari maasikapõllud, mille eest hoolitsevad Maris ja Sven Kriggulson. Tänavune maasikahooaeg on alanud ning esimesed kohalikud marjad on juba müügile jõudnud. HiiuMari müügileti leiab sel suvel Kärdla Selveri eest.
Veel lugemist:
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädala jooksul 24 korrarikkumise teate lahendamisega. Alustati 11 väärteomenetlust ja politsei käis 11 väljakutsel.
UUDISED
Raplast toovad võidutule Hiiumaale Pühalepa rühma kodutütar Carolyn Roos ning Käina rühma noorkotkas Rogert Berkman.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Viscosa Kultuuritehase loovjuht Meeli Seermaa otsustas Hiiumaal elamise unistuse täitmiseks käiku lasta pensionisamba.
GALERIID
Leinapäeva eel toimunud mälestusüritusel meenutati Lehtma sadamas Hiiumaalt küüditatud inimesi.