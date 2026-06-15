HOOAEG AVATUD | Esimesed Hiiumaa maasikad jõudsid müügile

Kärdla lähedal Linnumäel laiuvad OÜ HiiuMari maasikapõllud, mille eest hoolitsevad Maris ja Sven Kriggulson. Tänavune maasikahooaeg on alanud ning esimesed kohalikud marjad on juba müügile jõudnud. HiiuMari müügileti leiab sel suvel Kärdla Selveri eest.