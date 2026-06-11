SÖÖGIAEG | Vaata, kuidas metsanotsud kõhu täis saavad

Piltidelt on näha, kuidas emis söödaplatsil keha kinnitab, samal ajal saavad kõhu täis ka tema triibulised põrsad.
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