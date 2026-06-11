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PILTUUDIS

SÖÖGIAEG | Vaata, kuidas metsanotsud kõhu täis saavad

Hiiu Lehele saadeti rajakaamera fotod, millel on näha vahva hetk neljapäeva hommikul, kui metsanotsude pere üheskoos sööma tuli.

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Rajakaamera jäädvustas söödaplatsil emise koos põrsastega. | Erakogu

Piltidelt on näha, kuidas emis söödaplatsil keha kinnitab, samal ajal saavad kõhu täis ka tema triibulised põrsad.

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