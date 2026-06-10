DIGILEHT | Hiiu Leht 11. juunil

Hiiu Leht 4. juunil
- Juhtkiri | Jutt, mida tuleb aina korrata
- Arvamus | Torbikuteater Kärdla linnas
- Arvamus | Juuniküüditamisest möödub 85 aastat
- Arvamus | Tühi jutt ja õõnsad sõnad
- Tänavaküsitlus | Mis mõtteid tekitab küüditamine?
- Uudis | Ümbersündiv Villaladu võõrustab varsti suursündmusi
- Uudis | Saksa turist sõitis Kärdlas kraavi
- Uudis | Hiiumaa maitsed ja meistrid koondusid ühisesse e-poodi
- Uudis | Hiiumaaga seotud inimesed riisusid seksikate valimistel koore
- Uudis | Ujumiskoha parkla valmib lõplikult juuliks
- Piltuudis | Eesti lipu päeva puhul said kinkelipu Kassari Haridusselts ja Kalle Niit
- Piltuudis | Hiiumaa sai teise Nuutri jõe ööbiku
- Piltuudis | Paladel peeti kooliolümpiat
- Piltuudis | Kärdla Koolis peeti traditsioonilist autopesupäeva
- Kultuur | Milvi Tikka 80: Pühendunud õpetaja ja seikleja
- Kultuur | Hiiumaa kirjanik sai kodukohta mälestuskivi
- Sport | Jalgpall kui elulaulu refrään
- Sport | Maria Eller tõi Hiiumaale ajaloolise Eesti meistritiitli
- Sport | Signe Kerge võitis ööpäevajooksus pronksi
- Persoon | Triinu Paabuti 14 suve Lottemaal ja viis talve Hiiumaal
- Sattumise lugu | Meeli täitis oma helesinise unistuse
- Koolilõpetajad | Üheksa aastat seljataga
- Reportaaž | Suurest mehest saab jänkuaedikus poisike
- Rohenäpp | Hooldatud suvelilleampel kestab külmadeni
- Loodus | Tänavu on hea pruunika pesajuure aasta
- Lapsesuu | Ma olen väga kange putukahuviline
- 25 aastat tagasi | Kedagi ei ole unustatud
- Kuhu minna | “Kassari klassika” tähistab esimest juubelit