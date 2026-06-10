Jälgi meid
Haapsalu KHK bänner 28.05-4.06

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 11. juunil

14. juuni on Leinapäev. Lipud heisatakse poolde masti.

Avatar photo
Hiiu Leht 4. juunil
  • Juhtkiri | Jutt, mida tuleb aina korrata
  • Arvamus | Torbikuteater Kärdla linnas
  • Arvamus | Juuniküüditamisest möödub 85 aastat
  • Arvamus | Tühi jutt ja õõnsad sõnad
  • Tänavaküsitlus | Mis mõtteid tekitab küüditamine?
  • Uudis | Ümbersündiv Villaladu võõrustab varsti suursündmusi
  • Uudis | Saksa turist sõitis Kärdlas kraavi
  • Uudis | Hiiumaa maitsed ja meistrid koondusid ühisesse e-poodi
  • Uudis | Hiiumaaga seotud inimesed riisusid seksikate valimistel koore
  • Uudis | Ujumiskoha parkla valmib lõplikult juuliks
  • Piltuudis | Eesti lipu päeva puhul said kinkelipu Kassari Haridusselts ja Kalle Niit
  • Piltuudis | Hiiumaa sai teise Nuutri jõe ööbiku
  • Piltuudis | Paladel peeti kooliolümpiat
  • Piltuudis | Kärdla Koolis peeti traditsioonilist autopesupäeva
  • Kultuur | Milvi Tikka 80: Pühendunud õpetaja ja seikleja
  • Kultuur | Hiiumaa kirjanik sai kodukohta mälestuskivi
  • Sport | Jalgpall kui elulaulu refrään
  • Sport | Maria Eller tõi Hiiumaale ajaloolise Eesti meistritiitli
  • Sport | Signe Kerge võitis ööpäevajooksus pronksi
  • Persoon | Triinu Paabuti 14 suve Lottemaal ja viis talve Hiiumaal
  • Sattumise lugu | Meeli täitis oma helesinise unistuse
  • Koolilõpetajad | Üheksa aastat seljataga
  • Reportaaž | Suurest mehest saab jänkuaedikus poisike
  • Rohenäpp | Hooldatud suvelilleampel kestab külmadeni
  • Loodus | Tänavu on hea pruunika pesajuure aasta
  • Lapsesuu | Ma olen väga kange putukahuviline
  • 25 aastat tagasi | Kedagi ei ole unustatud
  • Kuhu minna | “Kassari klassika” tähistab esimest juubelit

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Hiiumaa turismiasjalised said tunnustuse

Hiiumaa turismisuvi avati kolmapäeval Viscosa Kultuuritehases toimunud 5. Hiiumaa turismimessil, kus tunnustati ka Hiiumaa turismivaldkonna tegijaid.

4 tundi ago

SPORT

VUTIFÄNNI MEENUTUSED | Jalgpall kui elulaulu refrään

Neljapäeval algav jalgpalli MM on iga vutifänni maiuspala, mida kahjuks antakse vaid nelja aasta tagant. Samas jääb iga turniiriga mälestus, mille järgi saab kasvõi...

6 tundi ago

GALERIID

ÜMBER SÜNDINUD | Villaladu võõrustab varsti suursündmusi

Kärdla sadamas asuvas ajaloolises Villalaos käivad veel viimased ponnistused, et juba juunis võõrustada näiteks Hiiumaa Gümnaasiumi lõpuaktust ja vilistlaste kokkutulekut.

8 tundi ago

ARVAMUS

VALLA ARENGUKAVA | Tühi jutt ja õõnsad sõnad

Vaatamata sellele, et Hiiumaa valla erinevad arengudokumendid rõhutavad põlisväärtuste kaitset, lubab vallavõim Kärdlas, Pargi 3 asuva vabrikuametnike elamu lammutada.

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×