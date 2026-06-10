KUULA | Hiiu Lehe minutid 10. juunil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
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AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks, tõenäoliselt ka niiskemaks.
GALERIID
Möödunud suvel külastajatele avatud Nuudi Hobitalu jaoks ei ole tänavuse aasta algus olnud kergete killast. Linnugripp tõi talvel kaasa valusa kaotuse, kui tuli hukata...
SPORT
Möödunud nädalavahetusel peeti traditsiooniline tenniseturniir “Wiscosa Hõbekala ja Ölle Kapp”, kus võisteldi kahes tugevusgrupis.
KULTUUR
Hiiumaa kirjandusfestivali viimasel päeval, 7. juunil, avati Sõru vanas kabeliaias, muuseumi vastas, mälestuskivi kirjanik Ain Kalmusele, kodanikunimega Evald Mänd.