SEKSIKAD SUVITAVAD SAAREL | Hiiumaaga seotud inimesed riisusid seksikate valimistel koore

Tänavu Eesti seksikaimaks naiseks valitud lauljatar An-Marlen näeb oma tulevikku Hiiumaal. Lauljatar ütles intervjuus Kroonikale, et Hiiumaal on tema jaoks eriline võlu. Kõik lapsepõlvesuved on An-Marlen veetnud Hiiumaal vanaisa Arne Miku suvekodus Kõpus ning lauljatari suvekodu asub Kassaris.