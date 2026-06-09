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UUDISED

SEKSIKAD SUVITAVAD SAAREL | Hiiumaaga seotud inimesed riisusid seksikate valimistel koore

Ajakirja Kroonika seksikamate valimistel Eesti seksikaimaks naiseks kuulutatud laulja An-Marlen unistab Hiiumaale kolimisest, Eesti seksikaima mehe tiitli saanud NOËP on Kalanas maaomanik.

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An-Marlen. | vonge.ee

Tänavu Eesti seksikaimaks naiseks valitud lauljatar An-Marlen näeb oma tulevikku Hiiumaal. Lauljatar ütles intervjuus Kroonikale, et Hiiumaal on tema jaoks eriline võlu. Kõik lapsepõlvesuved on An-Marlen veetnud Hiiumaal vanaisa Arne Miku suvekodus Kõpus ning lauljatari suvekodu asub Kassaris. 

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