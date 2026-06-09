Tänavu Eesti seksikaimaks naiseks valitud lauljatar An-Marlen näeb oma tulevikku Hiiumaal. Lauljatar ütles intervjuus Kroonikale, et Hiiumaal on tema jaoks eriline võlu. Kõik lapsepõlvesuved on An-Marlen veetnud Hiiumaal vanaisa Arne Miku suvekodus Kõpus ning lauljatari suvekodu asub Kassaris.
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SEKSIKAD SUVITAVAD SAAREL | Hiiumaaga seotud inimesed riisusid seksikate valimistel koore
Ajakirja Kroonika seksikamate valimistel Eesti seksikaimaks naiseks kuulutatud laulja An-Marlen unistab Hiiumaale kolimisest, Eesti seksikaima mehe tiitli saanud NOËP on Kalanas maaomanik.
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Kohtla-Nõmmel peetud Eesti meistrivõistlustel 24 tunni ultrajooksus saavutas Hiiumaa esindaja Signe Kerge naiste arvestuses kolmanda koha ning võitis Eesti meistrivõistluste pronksmedali.