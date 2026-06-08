NÄDAL POLITSEIS | Heltermaa lähistel tabati joobes väikelaevajuht

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul oli liikluses kõige rohkem probleeme kiiruseületamisega. Piirkiiruse vastu eksiti nii maanteel kui asulas. Patrullidele jäid silma ka roolis telefoniga rääkijad. Juhtimiselt kõrvaldas patrull ühe juhi, kes oli alkoholi tarvitanult sõiduki rooli istunud. Mitmeid eksimisi esines ka kergliikluses. Raudsepa sõnul oli paljudel noortel ununenud kiivrikandmise kohustus sind samuti sõideti kahekesi kergliikuril.