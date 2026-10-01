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TULEVIK ARUTLUSEL | Osavallakogud otsivad aina väheneva rolliga oma kohta

Lisaks osavallavalitsuste kaotamisele Hiiumaal on ka osavallakogude roll aastatega vähenenud ja muutunud hägusamaks. Nende esimehed ei pea kogude kaotamist õigeks, kuid üksmeel lõpeb arutelus, milline peaks olema osavallakogu roll.
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Kõrgessaare osavallakogu istung. Paremal osavallakogu esimees Annika Vannas. | Foto: Anett Rajang

Hiiumaa osavallakogusid tehakse viimastel aastatel korduvalt ümber. Muutuvad nende moodustamise põhimõtted ja väheneb otsustusõigus. Viimati võetakse neilt senine võimalus otsustada oma piirkonna väikeinvesteeringute üle. Kogu raha läheb nüüd ühte suurde potti ning osavallakogudele jääb võimalus kaasa rääkida tähtsuse seadmisel. Samal ajal taastab vald piirkonnapõhise kaasava eelarve.

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