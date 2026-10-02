ARVAMUS | Suusarajad on, tahaks uisurada ka

Õppisin uisutama Nuutri jõel. Sõbranna väsis ise ära ja jättis uisud mulle, kuniks tuppa lõunat sööma läks. Panin need jalga ja hakkasin pusserdama. Aega läks küll ja see oli ilmselt väsitav ka, aga seda osa ma eriti ei mäleta. Mäletan ainult, kuidas ühel hetkel ma liikusin. Vaevalt, et liueldes, aga siiski liikusin. Mööda jõekäänusid. Puuoksad ulatusid kohati maani. Ümberringi oli lumi. Sillatrummide alt pääses läbi. Täiesti võimalik oli uisutada praeguse Tiismanni villa juurest Näkitiigi ehk Sadama tänavani välja.