PINGED TRIBÜÜNIL | Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine viis Kärdlas konfliktini

FC Hiiumaa ja Tabasalu Ulasabat C.F.-i pühapäevase liigamängu kõrval tõusis tähelepanu keskmesse tribüünil toimunu. Kümmekonna külalismeeskonna poolehoidja valjuhäälne ja roppusi sisaldanud kaasaelamine ning pürotehnika ja suitsu kasutamine tekitasid Kärdla linnastaadionil pingeid, mida külalismeeskonna esindaja aga eitab.