FC Hiiumaa peatreeneri Mario Degtjovi sõnul läksid kodumeeskonna poolehoidjad külalisfänne korrale kutsuma, mille järel tekkis konflikt ning paar Tabasalu toetajat eemaldati staadionilt.
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PINGED TRIBÜÜNIL | Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine viis Kärdlas konfliktini
FC Hiiumaa ja Tabasalu Ulasabat C.F.-i pühapäevase liigamängu kõrval tõusis tähelepanu keskmesse tribüünil toimunu. Kümmekonna külalismeeskonna poolehoidja valjuhäälne ja roppusi sisaldanud kaasaelamine ning pürotehnika ja suitsu kasutamine tekitasid Kärdla linnastaadionil pingeid, mida külalismeeskonna esindaja aga eitab.
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