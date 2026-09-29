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PILTUUDIS | Kärdla lasteaia rajamiseks sõlmiti leping

Hiiumaa vallavalitsuse ja Mapri Ehitus OÜ esindajad allkirjastasid 29. septembril Kärdla uue lasteaia projekteerimis- ja ehituslepingu.
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Foto: Arabella Valtin

Nuutri tänavale rajatavasse lasteaeda tuleb kaheksa rühma ja kuni 154 kohta. Projekteerimine ja ehitamine maksab koos käibemaksuga 8,27 miljonit eurot. Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 9,1 miljonit eurot, millest 2,68 miljonit kaetakse toetusega ja 6,42 miljonit Hiiumaa valla vahenditest. Ligikaudu 2000-ruutmeetrisesse hoonesse tulevad lisaks rühmaruumidele tugiteenuste ruumid ning muusika- ja liikumissaal. Projekteerimiseks ja ehitamiseks on ette nähtud 20 kuud ehk lasteaed peaks valmima suve alguseks 2028. 

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