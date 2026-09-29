UUS VÕIMALUS | Bolti saab Hiiumaal tellida ka helistades

Bolti kommunikatsioonijuhi Kaarel Koogi sõnul on telefonitsi tellimise võimalus Hiiumaal olnud kasutusel esimesed kuud ning selle kasutamine kasvab tasapisi.
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