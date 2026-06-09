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UUDISED

VIIMANE LIHV | Hausma ujumiskoha parkla valmib lõplikult juuliks

Hausma ujumiskoha parkla rajamisel on lõpetatud küll katte panemine, kuid liikluskorralduse märgistamine toimub lähiajal.

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Joonimata parklas pargib iga autojuht omasoodu. | Foto: Raul Vinni

Hetkel kasutatakse parkimiskohta autojuhtide poolt loominguliselt ehk osad juhid pargivad paralleelselt teega, teised kasutavad kalasabas parkimist.

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