GALERII | Kärdla koolis peeti traditsioonilist autopesupäeva

Autopesupäeva eesmärk oli koguda raha enda lõpupeo jaoks, kuid sel aastal otsustasid õpilased ka annetada. Nimelt saab 20 protsenti kogu tulust MTÜ Kasside Turvakodu. Kohapeal oli avatud ka kohvik noorte endi valmistatud küpsetistega.
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