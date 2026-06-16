AUTOMAKS | Enamik hiidlasi tasusid automaksu tähtaegselt

„Eilseks, 15. juuniks tuli mootorsõidukimaksu maksta kokku 4371 Hiiumaa inimesel ja juriidilisel isikul
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GALERIID
Maadlustreenerile, õpetajale ja koolijuhile Tiit Madalveele avati pink Suuremõisa spordihoone juures.
GALERIID
Veel mõned aastad tagasi räämas olnud kalatehase hoones on nüüd galeriid, loomelaborid, teatrisaal, kohvik ja hotell.
UUDISED
Tallinna Lennujaam otsustas hiljuti Kuressaare lennujaamas muuta parkimise tasuliseks, kuna pikaks ajaks seisma jäetud autod tekitasid parkimiskohtade nappust. Sama mure üle on Hiiu Lehele...
TEEMA
Vahetult enne õppeaasta lõppu, 1.–5. juunil, käisid meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased põneval reisil Rootsis, mis algas Stockholmist ning viis meid ligi...